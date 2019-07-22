Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июля: 2 904,5701 руб/1 г золота и 32,9800/1 г серебра
22 июля 2019
ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 904,5701 руб.
- 1 грамм серебра - 32,9800 руб.
- 1 грамм платины - 1 732,1700 руб.
- 1 грамм палладия - 3 076,2800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
34,3700 р. (1,20%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6000 р. (1,85%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,2000 р. (1,00%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,3599 р. (0,66%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.