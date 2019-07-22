Альфа-Бпанк: В минувшую пятницу рынки росли на фоне оптимистических комментариев ФРС, однако рост был весьма условным

В минувшую пятницу поддержку рынкам оказали оптимистические комментарии ФРС в отношении процентных ставок. Этот всплеск оптимизма в сочетании с ростом цен на нефть вызвал восстановление российского рынка акций – индекс РТС вырос на 0,1% до 1 350 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,1% до 2 700 пунктов.

Два российских индекса закрыли неделю на 2,7% ниже; при этом индекс РТС показал самую слабую динамику с начала мая. Европейские рынки шли вниз на фоне политической неопределенности в Италии, но в конце дня немного выросли – индекс StoxxEuro600 +0,1%. Президент Италии Серджо Маттарелла попросил заместителя премьер-министра Маттео Сальвини в течение двух дней дать ответ на вопрос, покинет ли его партия правительственную коалицию, шаг, который может вызвать досрочные выборы. Курс рубля ослаб на 0,4% до 63,01 руб. за долл., восстановив рост предыдущих двух сессий и по итогам недели закрывшись без изменений. Цены на нефть сильно колебались в минувшую пятницу (Brent выросла на 1,1% до 62,60 руб. за долл.) первоначально на фоне новостей о том, что ВМС США подбили иранский беспилотник в Персидском заливе, однако вечером появилась информация о том, что Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе.



Сегодня российский рынок акций, судя по всему, на открытии будет идти вниз на фоне усиления геополитической напряженности: российский рынок акций, судя по всему, на открытии будет идти вниз на фоне ухудшения настроений в мире из-за событий в Иране, которые произошли в эти выходные, и свертывания ожиданий по понижению ставки ФРС. Ожидания понижения ставки ФРС были понижены еще больше после того как Wall Street Journal сообщила о том, что ФРС, судя по всему, понизит ставку на 25 б. п. в этом месяце и может продолжить понижение в дальнейшем с учетом мировых темпов роста экономики и торговой неопределенности. Цены на нефть выросли (Brent +1,6% до 63,44 долл/барр.) на опасениях по поводу того, что захват Ираном британского танкера на прошлой неделе может привести к перебоям в поставках на Ближнем Востоке и после того как Ливия сообщила о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения.