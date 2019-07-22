Альфа-Банк организовал выпуск АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 10-летних облигаций АФК «Система» серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,70-9,90% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 9.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9.62%.

Оферта предусмотрена через 4 года.

В ходе букбилдинга было подано более 55 заявок от инвесторов. Спрос на облигации на уровне финального купона достигал 20 млрд рублей.

Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Предыдущий выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей закрылся в начале апреля по ставке 9,9% годовых и был выкуплен, главным образом, розничными инвесторами.

«АФК „Система“ осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

«АФК „Система“ — одна из крупнейших в России инвестиционно-финансовых корпораций с диверсифицированным портфелем активов в разных секторах экономики. Мы очень рады, что сотрудничество Альфа-Банка с эмитентом продолжилось после сделки в апреле текущего года», — отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами сделки выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Росбанк, ИФК «Солид». Соорганизатор — «МТС банк».