ИАЦ «Альпари»: Стимулов для роста евро пока нет

На европейской сессии днем основные валюты Европы показывают разнонаправленную динамику. При этом уверенного роста по отношению к доллару США не демонстрирует ни одна из них. Исключением является рост пары евро/британский фунт, которая повышается сегодня на дневной сессии довольно уверенно, на 0,3%. По отношению к доллару евро выглядит не настолько уверенно, пытается расти, но на данный момент рост получается всего на 0,04%. Швейцарский франк по отношению к доллару растёт также неуверенно, прибавляя только 0,03%. А британский фунт по отношению к доллару теряет почти 0,3%.

Для британской национальной валюты новостной фон пока оставляет желать лучшего. Имя нового премьер-министра Соединенного Королевства будет известно только во вторник, а значит, до вторника откладывается хоть какое-нибудь представление о том, как и куда Брекзит пойдет дальше. Кроме того, Великобритания совершенно некстати обострила отношения с Ираном, хотя понятно, что сколь-нибудь активные действия этой страны в отношении непокорной исламской республики будут вызывать негативные ассоциации, прежде всего, с участием Великобритании времен Тони Блэра в американо-иракской войне. Перед фунтом стерлингов реально маячит перспектива ослабления до 1,24 долл. за одну единицу британской валюты.

Еврозона сейчас в напряженном ожидании двух событий – итогов голосования за нового премьер-министра Великобритании и заседания Европейского Центрального банка, которое пройдет в четверг. В европейских и иных западных СМИ всё активнее циркулирует информация о том, что действующий глав ЕЦБ Марио Драги на последнем заседании перед каникулами и собственной отставкой может объявить об усилении стимулирующих экономику еврозоны мер, а это будет означать переход к дальнейшему снижению процентной ставки до отрицательного уровня. Что, разумеется, приведет к ослаблению курса евро.

Сегодня можно ожидать продолжения колебаний пары евро/доллар в диапазоне 1,12-1,122 долл. за евро. В ближайшие дни евро может понизиться до области значений 1,119-1,121 долл.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»