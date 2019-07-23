Комментарии

ИАЦ «Альпари»: «Медведи» вернулись на рынок после перерыва

23 июля 2019

Российский рынок акций в понедельник вернулся к снижению. Индекс МосБиржи просел под отметку 2700 пунктов впервые с 3 июня и торгуется около 2691 пункта. Ближайшая поддержка тут располагается на отметке 2660 пунктов, до нее еще падать и падать. Индекс РТС отступает к 1344 пунктам, вполне может снизиться вплоть до 1337 пунктов без какого-либо напряжения.

С акциями «Уралкалия» происходят какие-то чудеса. Сегодня бумага подорожала на 24%, до максимумов с апреля 2018 года, без какой-либо поддержки со стороны новостей или инвесторов. Рост сам по себе наблюдался и в минувшую пятницу, еще тогда мы обращали на это внимание. Один день — все может быть, но три дня покупок подряд на совершенно стерильном новостном фоне — это уже необычно.

Бумаги «Газпрома» сегодня приостановили снижение и консолидируются около 218,40 руб. Сейчас явно есть шанс на «боковик» в пределах 214-220 руб., если бумага перестанет дешеветь далее и сможет удержаться на уровнях.

Доллар США к вечеру чуть укрепился и поднялся к 63 руб., однако в рублевых парах сегодня нет ровным счетом никакого движения. Краткосрочно, тут вероятна «болтанка» в узком коридоре 62,85-63,15 руб./USD. Евро слегка растет и торгуется к вечеру по 70,78 руб., может укрепить в область 70,85 руб., но вряд ли выше.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


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