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ИК «Фридом Финанс»: Уралкалий удивил рынок

23 июля 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс РТС откатился на минимум с начала июня. Лидерами роста в отсутствие новостей стали акции Уралкалия (+22,72%). Продолжилось снижение в префах Сургутнефтегаза (-4,00%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 63.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза упали на минимум за 12 месяцев. После закрытия реестра котировки обвалились на 25%. Полагаем, что падение вызвано в том числе вынужденным закрытием длинных позиций, а также тем, что до следующего дивиденда еще год, и игроки не готовы сейчас входить в бумагу из-за того, что даже приблизительно размер этого дивиденда определить невозможно. При укреплении рубля он может сократиться. Краткосрочный отскок в бумаге вероятен, но дальнейшая динамика неочевидна. Рекомендуем спекулятивные покупки со стопом на уровне 26 руб. и фиксацию прибыли на уровне 36 руб.

Уралкалий вырос без новостей. Акции подорожали до максимума с мая прошлого года. Возможным поводом могла стать непубличная информация или слухи. Стоит отметить, что в отношении акций до сих пор существует риск делистинга, но пока эмитент об этом не объявлял. Из-за этого фундаментальные факторы играют меньшую роль в динамике, поскольку интерес к бумаге потеряли многие институциональные инвесторы на фоне низкой ее ликвидности.

Торговая идея – акции Сургутнефтегаза (-4,00%). Спек. покупка, ТР 35 руб. Сильная перепроданность на фоне неопределенности с дивидендом будущего года.    

Ожидаю боковую динамику. В фокусе нет значимых событий. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2650-2680 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50. 

 

 


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