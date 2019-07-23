ИАЦ «Альпари»: Рубль в ожидании решений центральных банков

В понедельник, 22 июля, рубль делал все, что мог, чтобы сдержать наступление доллара и евро, но в результате ему самому пришлось чуть-чуть отступить. К закрытию торгов понедельника курс американского доллара расчётами «на завтра» вырос, но лишь на 4 коп. (+0,06%), до 63,09 руб., а курс евро смог подняться даже на целых 5 коп. (+0,06%), до 70,72 руб.

Цена на нефть сорта Brent в понедельник сравнительно неплохо подросла, на 0,77%, до $63,11 за баррель. С одной стороны, конфликт между Великобританией и Ираном разогревает рост нефтяных котировок. Однако Международное энергетическое агентство убеждает, что никакого дефицита предложения нефти на рынке нет и не предвидится в ближайшем будущем, так как предложение превышает спрос, а в случае необходимости ряд стран-участниц МЭА могут вывести на рынок нефть из своих стратегических запасов. На утренних торгах цена барреля марки Brent опять растет, но всего на 0,05%.

В течение ближайшей недели ряд центробанков, в том числе Европейский центральный банк и ФРС США примут решения по процентным ставкам. Ожидается, что и в США, и в Европе регуляторы могут круто развернуть вектор монетарной политики в сторону смягчения, что может негативно повлиять на курсы национальных валют, в том числе доллара США и евро.

В России в пятницу ожидают решения Банка России по ключевой ставке. Вероятнее всего, что ключевая ставка будет опять снижена, по нашему прогнозу, на 0,25 п.п., до 7,25%. Но краткосрочную реакцию курса рубля на это решение предсказать сложно, она может быть совершенно неожиданной, хотя теоретически на снижение процентной ставки национальная валюта должна реагировать снижением.

Сегодня рубль может при открытии попробовать немного подрасти. Мы пока сохраняем прогноз по курсу доллара к рублю в рамках 62,5-63,4 руб., а по курсу евро к рублю прогноз немного повышаем до 70-71,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»