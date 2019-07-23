Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 июля: 2 884,1899 руб/1 г золота и 33,1800/1 г серебра
23 июля 2019
ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 884,1899 руб.
- 1 грамм серебра - 33,1800 руб.
- 1 грамм платины - 1 719,0300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 037,1599 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,3801 р. (0,70%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,61%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,1400 р. (0,76%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
39,1200 р. (1,27%).
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