ПСБ: «Быки» пытаются закрепиться выше 2700 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок смог скомпенсировать потери предыдущего дня, чему способствовал позитивный внешний фон. Основную поддержку нашему рынку оказала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 выросли на 0,4%. При этом на рынке энергоносителей наблюдалось снижение порядка 0,4%, однако ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживал позиции выше 63 долларов за баррель. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи подтянулся на 0,6%, преодолев отметку 2700 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Сургутнефтегаза, Роснефти и ИнтеРАО, рост которых превысил 2%. Хуже рынка торговались акции Уралкалия (-2,5%), корректирующиеся после 2 дней уверенного роста, а также Полюс (-1,2%) и Мосэнерго (-0,9%). Отметим, что индекс МосБиржи в ходе сегодняшней сессии предпринял попытку отыгрыша уровня 2700 пунктов, поддержки пробитой днем ранее. Закрепление выше этой отметки может стимулировать дальнейшие покупки. Сохранение позитивного внешнего фона, а также необходимость снять перекупленность на рынке, могут позволить «быкам» предпринять попытку тестирования сопротивления на уровне 2730 пунктов.



На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,3%, торгуясь в районе 63,3 рубля, евро, напротив, снизился на 0,2%, уйдя ниже 70,6 рубля. Отметим, что в ходе сессии американская валюта протестировала краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов июня. Пока долларовые «быки» не смогли закрепиться выше тренда. Если же им это удастся, американской валюте будет открыта дорога к сильному сопротивлению, расположенному на отметке 64 рубля. При этом, в ближайшие дни сдерживать активность покупателей в паре USD/RUB будет приближение пика налогового периода. Плюс к этому, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ и ФРС, что также сказывается на активности игроков на валютной секции.