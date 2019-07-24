ИАЦ «Альпари»: Продавцы временно отступили, рынок оделся в «зеленое»

На фондовом рынке РФ снова меняются настроения. Теперь бенчмарки вернулись в «зеленую» зону, инвесторы не испугались новостей о возможности введения запретов на покупку акций иностранных компаний для ИИС и совсем не обращают уже внимания на волатильность в нефти. Индекс МосБиржи вернулся к 2707 пунктам, о перспективах пока не будем говорить, посмотрим, как поведет себя рынок в преддверии заседания ЕЦБ в предстоящий четверг. Индекс РТС также восстановился, основные торги идут около 1350 пунктов, но если курсовая качка все же начнется, «медведи» вернут валютный индикатор в область 1335 пунктов.

Акции «Уралкалия», герои предыдущих торговых дней, сегодня обновили очередной максимум на уровне 120 руб. и начали коррекцию. Взрыв активности в последнее время привлек сегодня сюда серьезный объем ликвидности — при среднедневном объеме 35 тыс. руб. сегодня — 3,1 млн руб. Никакого выраженного драйвера тут так и не проявилось. Теперь будет очень интересно посмотреть, удержится ли бумага на многонедельных пиках, или этот фантастический подъем вяло сойдет на нет.

В акциях «Магнита» прервались локальные продажи, бумага стабилизировалась около 3795 руб. Здесь явно сформировался среднесрочный восходящий торговый канал с началом от 16 апреля, но его развитие не то что бы медленное, скорее, без настроения и катализатора. Краткосрочно бумага может «зависнуть» в пределах 3700-3835 руб., дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от рыночной конъюнктуры.

Рубль стабилен, колебания внутри рублевых пар пока ничего примечательного из себя не представляют, амплитуда сохраняется в пределах проторгованных диапазонов 63-63,25 руб./USD и 70,35-70,85 руб./EUR.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»