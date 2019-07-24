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ИК «Фридом Финанс»: Акции Алросы выглядели лучше рынка

24 июля 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Поддержку акциям Алросы оказала информация об успешной реализации продукции на очередном аукционе во Владивостоке. Компания продала 112 алмазов ювелирного качества общим весом 1780 карат, суммарная выручка от продажи составила $6,5 млн. Поддержку бумагам оказала стабилизация цен на бриллианты.

По словам гендиректора государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Месута Итлера, принадлежащая ей НПЗ Star Refinery договорилась о покупке 1 млн тонн нефти Urals у Роснефти после отказа от поставок нефти из Ирана в связи с санкциями США. Акциям Роснефти эта информация позволила прибавить 2%.

Спрос на выпуск 10-летних облигаций АФК Система объемом 10 млрд руб. вдвое превысил предложение и составил более 20 млрд руб. Ставка размещения соответствует доходности к оферте через четыре года на уровне 9,62% годовых. Первоначально ориентир ставки составлял 9,70–9,90% годовых. Акции Системы сегодня днем выросли на 0,8%.

Акции Полюса подешевели на 1,2%. Поводом для этого послужила информация об увеличении во втором квартале чистого долга компании с  $3,011 млрд до $3,64 млрд. Тем не менее долговая нагрузка компании далека от критичной, особенно учитывая текущий среднерыночный прогноз повышения ее EBITDA до $2,39 млрд в текущем году. Продажи компании за второй квартал повысились на 26% г/г, что находится в рамках рыночных прогнозов.  

Сегодняшняя информация о том, что лидеры Конгресса США и представители Белого дома пришли к соглашению, которое позволит в ближайшие два года избежать остановок в финансировании правительства и дебатов по повышению лимита заимствований, увеличивает глобальный интерес к рисковым инструментам фондового рынка. В этой связи не исключаем продолжение позитивной динамики российского рынка акций и курса доллара США к рублю на вечерних торгах. Ожидаемый диапазон закрытия сегодняшних торгов для индекса Мосбиржи: 2695 –2725 пунктов, для курса USD/RUB: и 62,80–63,45.


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