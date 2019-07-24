Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рубль вырос к евро на фоне ожидаемого Брекзита

24 июля 2019
Вторник, 23 июля, оказался для рубля неоднозначным днем. Такое происходит с российской нацвалютой далеко не в первый раз, но не часто можно увидеть мощное падение курса евро к рублю, причем на фоне небольшого роста доллара. В результате к закрытию торгов 23 июля курс доллара США расчётами «завтра» опять вырос, и опять немного, всего на 7 коп. (+0,11%), до 63,16 руб., а курс евро в этот же день обвалился на 30 коп. (-0,43%), до 70,43 руб. Цель снижения в 70 руб. для пары евро/рубль, похоже, уже совсем близко.

Падение курса евро к рублю и одновременно к доллару и ряду других мировых резервных валют стало результатом решения консервативной партии Великобритании назначить премьер-министром известного политика Бориса Джонсона, причем известного не только своей скандальной репутацией, но ещё и жесткой позицией по Брекзиту, который, по его мнению, должен произойти любой ценой, в том числе без сделки с ЕС. Теперь Евросоюзу и сторонникам ЕС в Великобритании с очень высокой вероятностью придется смириться с неизбежностью Брекзита, что обеспокоило валютных трейдеров и заставило их сбрасывать евро.

Международный валютный фонд в четвертый раз ухудшил прогноз по росту ВВП России в текущем году до 1,2%. Ранее к такому же выводу пришел Всемирный банк. Видимо, это событие, а также ожидание решения ФРС США по процентной ставке, которое будет принято через неделю, помогли доллару немного укрепиться.

Тем временем цена на нефть сорта Brent на ICE 24 июля выросла на 1,36%, до $63,97 за баррель. Антииранская позиция Великобритании и напряженность в Ормузском проливе делают свое дело. Однако с утра цена Brent снижается на 0,04%, корректируясь после вчерашнего ралли.

Полагаем, что сегодня на открытии рубль опять может показать разнонаправленную динамику. Мы снова оставляем без изменений прогноз по курсу доллара к рублю в 62,5-63,4 руб., а по курсу евро к рублю прогноз снижаем до 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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