ИК «Фридом Финанс»: Размещение ОФЗ перед заседанием ЦБ

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Рынок незначительно вырос после коррекции на средних торговых объемах. Корректировались акции Уралкалия (-3,45%). И, напротив, дорожали бумаги Сургутнефтегаза (+2,44%), отыгрывая противоположную динамику накануне. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.

В фокусе аукцион ОФЗ. Минфин предложит 20-летние ОФЗ на 20 млрд руб. Несмотря на то, что в последние дни интерес игроков был сконцентрирован в длинных выпусках на фоне ожидания снижения ключевой ставки в пятницу, в частности, 15-летние бумаги подорожали примерно на 1 п.п., к данным бумагам, на мой взгляд, будет проявлен меньший интерес из-за их низкой ликвидности и недостаточной премии за риск. Доходность бумаг – около 7,5%, спрос ожидается в районе половины выпуска или меньше. Избыточная ликвидность направляется в другие выпуски с доходностью более 7%.

Решение конгресса по росту потолка госдолга США укрепило доллар. На наш взгляд, тенденция не носит долгосрочного характера. С одной стороны, решением проблемы госдолга может стать его обесценение из-за инфляции, но с другой – это создаст проблемы в экономике в виде снижения темпов роста или даже, падения ВВП и роста безработицы. На фоне снижения ставки снизится и доходность казначейских облигаций, и инвесторы будут охотнее инвестировать на развивающихся рынках. Но ни о каком массовом бегстве из доллара речь не идет, рост долга в конечном счете способствует финансированию американской экономики, а не внешней. Поводов для ослабления рубля в решении конгресса нет.

Ожидаю боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2680-2720 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50.