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ИАЦ «Альпари»: Нефть и рубль начало торгов проведут на нейтральной стороне

24 июля 2019

Большинство основных западных фондовых индексов завершило вторник ростом. Этому не помешало даже снижение прогноза МВФ темпов роста мировой экономики в текущем и следующем году на 0,1 п.п., до 3,2% и 3,5% соответственно. Вырос и российский рынок акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,63%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос меньше, на 0,32%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз» (+2,44%) и «ИнтерРАО» (+1,99%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,65%. Утром четверга индексы стран АТР дружно росли на 0,3-0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 006 п., на 0,07% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Растущие утром азиатские рынки задают позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2675-2730 пунктов, по индексу РТС — 1330-1360 пунктов. Сегодня «Полиметалл» опубликует производственные результаты за первое полугодие, а «Новатэк» – финансовые результаты по МСФО за этот же период.

Во вторник большую часть дня торговля нефтью проходила в боковике, но к его концу цене удалось вырасти. Торги стартовали с $63,0 за баррель марки Brent, после полудня цена опускалась к $62,5, но поздно вечером успела протестировать $64,3 и завершила день вблизи $64,0. Вечернему росту цен способствовало несколько факторов. Это и наращивание планов военного присутствия в Ормузском проливе, и мексиканская государственная программа по хеджированию нефтяных цен. Поздно вечером вышел отчет Американского нефтяного института, в котором говорилось о снижении запасов нефти за неделю на 11 млн баррелей после снижения на 1,4 млн баррелей неделей ранее. К утру среды котировки черного золота незначительно снизились к $63,9 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,3-64,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $61,0-67,4. Сегодня выйдет статистика Управления энергетической информации США по запасам нефти. Ожидается их снижение за неделю на 6,3 млн баррелей после снижения на 3,1 млн баррелей неделей ранее.

Иностранные валюты изменились во вторник к рублю разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,1600 руб. (+6,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,4550 руб. (-28 коп.). Разница в динамике двух валют была связана с вчерашним снижением пары EUR/USD c 1,1210 до 1,1150. Утренние торги нефтью вблизи значений вчерашнего закрытия приведут к нейтральному началу торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,5-63,8 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


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