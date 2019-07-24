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ИАЦ «Альпари»: Великобритания получит нового премьера, фунт не рад

24 июля 2019

Великобритания получит сегодня нового премьер-министра, и это может быть риск еще больший, чем просто долгий путь к Brexit через постоянно несогласную палату лордов. Борис Джонсон одержал накануне победу на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, а поскольку партия эта правящая, Джонсон будет назначен главой английского правительства. Это может случиться уже в среду, сразу после того, как Тереза Мэй сложит полномочия и получит от королевы Великобритании разрешение покинуть свой пост.

Борис Джонсон — опытный дипломат, экс-глава МИД Великобритании в правительстве Терезы Мэй, категорически не согласный с «мягким» сценарием Brexit и считающий, что у Лондона есть только один путь: выход из состава ЕС без соглашения. Джонсон в чем-то похож на Дональда Трампа в эксцентричности и общем образе политика, говорящего то, что думает, не заботясь о внешней оболочке сказанного. 

Борис Джонсон уверен, что к концу октября текущего года сможет вывести Англию на Brexit без соглашения с ЕС о переходном периоде, различных переплатах и поддержки экономики. Это тот самый «жесткий» сценарий Brexit, способный «уронить» темпы роста ВВП и вогнать британскую экономику в долгосрочный стресс.

Для фунта стерлингов Джонсон во главе правительства — выраженный негатив, что и подтверждается снижением пары фунт/доллар. Каждый новый шаг Джонсона в сторону агрессивного сценария Brexit будет «ронять» фунт еще ниже.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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