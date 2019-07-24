ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2690-2720 пунктов

Российские «голубые фишки» в среду в «красной» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС в минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2690-2720 пунктов. Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет менее 0,1%. Ждем решений ЕЦБ, ФРС и ЦБ РФ. Нефть сорта Brent торгуется по $64,02, прибавляя 0,30%. Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США за неделю по 19 июля сократились на 11 млн до 449 млн баррелей. Рынок ожидал сокращения лишь на 4 млн баррелей. Рубль в легком плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,0-63,3, евро/рубль – 70,2-70,5. Евро/доллар – 1,113.

Заседание ЦБ РФ в пятницу в России станет ключевым событием недели. Рынок полагает, что регулятор снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 7,5 до 7,25%. Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина. допустила как минимальное смягчение на 25 б.п., так и резкое сразу на 50 б.п. Вместе с тем, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

И мы солидарны с данной точкой зрения, деньги не любят резких движений. Определенное влияние на решение ЦБ по ключевой ставке может оказать решение Банка Турции, которое состоится завтра. С нашей точки зрения, решение ЦБ снизить ключевую ставку на 0,25% уже в ценах российских акций и котировках российского рубля. В заключение стоит сказать, что решение регулятора снизить ставку выглядит логичным. Потребительская инфляция замедлилась в июне до 4,7% в годовом выражении. Таргет ЦБ по инфляции – 4%. Банк России сейчас ожидает инфляцию в конце года в диапазоне 4,2–4,7%.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»