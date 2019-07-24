Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 24 июля: 63,1162 руб/доллар США и 70,3241 руб/евро

24 июля 2019
ЦБ РФ с 25 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,1162 руб.
  • 1 евро - 70,3241 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,8081 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0128 р. (0,02%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3109 р. (0,44%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0442 р. (0,05%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
«Пришло время жесткого профессионализма», - Илья Круговых, ГК «Актив», о Байкальском саммите РГУД (видео)
Выбор участка, квартирография, ценообразование - ответы на самые насущные вопросы застройщиков на Байкальском саммите РГУД
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги