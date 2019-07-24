Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июля: 2 877,1201 руб/1 г золота и 33,3500/1 г серебра
24 июля 2019
ЦБ РФ с 24 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 877,1201 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3500 руб.
- 1 грамм платины - 1 713,0200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 070,8501 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,0699 р. (0,25%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1700 р. (0,51%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,0100 р. (0,35%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,6901 р. (1,11%).
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