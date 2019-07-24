ИАЦ «Альпари»: Доллар останется резервной валютой, евро пойдет на спад

Валютные войны по прежнему в фокусе внимания ИАЦ «Альпари». Интересная новость пришла из США. Доллар США может лишиться статуса мировой резервной валюты, считают в JP Morgan, потому что ни одна валюта не способна закрепиться в этой роли навечно. Ранее основным претендентом на пост мировой валюты резервирования назывался евро, но после проблем Греции и ситуации вокруг ЕС и Brexit доверия к нему стало значительно меньше. Много говорилось о том, что юань со временем тоже приблизится к статусу мировой резервной валюты и надолго займет этот пьедестал, но из-за разгорающихся торговых войн подобная вероятность стала значительно ниже.

Эта тема долгое время не давала инвестиционному миру покоя, в том числе из-за вербально агрессивной внешней политики США и повсеместного проникновения американских интересов. Сейчас очевидно, что нет в мире равноценной замены доллару ни в торговых процессах, ни в плане сбережений, как бы ни хотелось найти альтернативу. Поэтому думается, что в следующие лет 10 доллару на пьедестале мировой резервной валюты не угрожает ровным счетом ничего.

В паре с рублем доллар сегодня едва заметно снижается и торгуется по 63,11 руб., но все еще сохраняет шансы на продвижение к 63,25 руб. Пара евро/рубль вернулась к снижению за счет слабой позиции евровалюты на мировом валютном рынке и торгуется по 70,33 руб. Учитывая, что завтра евро может снизиться еще сильнее из-за ожиданий по поводу смягчения Европейским Центробанком риторики и условий денежно-кредитной политики, вполне можно ожидать пару евро/рубль около 70,0 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»