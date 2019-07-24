ИАЦ «Альпари»: EURUSD - ЕЦБ завтра определит направление движения курса евро

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», сегодня на европейской сессии основные европейские валюты продолжают падать по отношению к доллару, хотя темпы их падения значительно замедлились на отыгранном негативе по будущему Брекзиту. Евро снижается к американской валюте на 0,07%. А по отношению к британскому фунту стерлингов единая европейская валюта, напуганная Брекзитом, дешевеет намного сильнее, на 0,36%. Британский фунт по отношению к доллару США падает чуть сильнее других европейских валют, на 0,08%. Швейцарский франк теряет в стоимости пока 0,04%.

Европейские валюты, и прежде всего евро, напряженно ожидают завтрашнего заседания ЕЦБ и его решения по процентной и депозитной ставке. Консенсус аналитиков ожидает, что и та, и другая ставки сохранятся на прежнем уровне в 0% и -0,4%, соответственно. Однако некоторые аналитики глобальных инвестиционных банков предполагают, что Европейский центробанк может завтра всех удивить и понизить ещё больше отрицательную ставку по депозитам, чтобы послать рынку сигнал о дальнейшем смягчении монетарной политики. Если это произойдет, то евро может продолжить движение вниз.

Сегодня в еврозоне вышел такой опережающий индикатор, как индекс Markit, значение которого в июле понизилось с 52,2 до 51,5, что застало врасплох консенсус аналитиков, ожидавших, что индекс упадет не столь сильно. Данные только усилили негативный фон пострадавшему евро.

Сегодня евро находится вблизи локального уровня поддержки в 1,11 доллара, хотя этой отметки пока не достигло. В случае снижения депозитной ставки ЕЦБ завтра, единая европейская валюта упадет до этого уровня и далее будет консолидироваться вокруг него. Однако если ЕЦБ снова оставит ставки без изменений, у евро появится шанс закрепиться в коридоре 1,114-1,12 доллара.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»