ИК «Фридом Финанс»: Прогнозируем продолжение роста российского рынка акций

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к середине дня снизился на 0,3%. Лучше рынка торговались бумаги РУСАЛа, в отношении которого Goldman Sach недавно дал рекомендацию «покупать». Прогнозная стоимость акций производителя алюминия, рассчитанная аналитиками инвестбанка, составляет 4,3 HKD (34,75 руб., по текущему курсу) при этом в первой половине дня сегодня котировки находятся около 3,48 (28,12 руб.).



Как сообщил сегодня зампредправления Сбербанка Анатолий Попов, в июне Мечел направил Сбербанку, а также, вероятно Газпромбанку и ВТБ обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 гг. на 2024-2026 гг. Акции Мечела на этих новостях прибавили в цене 0,6%.



Акции Яндекса неожиданно реагируют ростом на информацию о внесении в Госдуму законопроекта об идентификации пользователей email, а также информацию из США о расследовании Минюста в отношении крупнейших технологических компаний на предмет соответствия их деятельности антитрастовому законодательству. В отсутствие другой значимой информации о деятельности компании настрой инвесторов выглядит чрезмерно оптимистичным с точки зрения краткосрочного периода.



Акции Уралкалия снижаются после очень активного роста в начале недели. Возможно, это связано с фиксацией прибыли на факте наступления отыгранного события. Сегодня Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законы «О недрах» и «Об отходах производства и потребления», разрешающие закачку сырья для производства минеральных удобрений в подземные коллекторы.



Новости о начале расследований Минюста США в отношении технологических копаний выглядит как новое проявление нерыночного регулирования спроса, охлаждающего инвестиционную активность в целях сглаживания существующих долгосрочных инфляционно-кредитных рисков зрелых экономик. Однако, впрочем, принимая во внимание возможное ослабление лоббистских позиций высокотехнологического бизнеса на фоне повышения рыночных ставок и требуемой доходности вложений, такое развитие событий для этого сектора выглядит в целом ожидаемым, как и возможность перемещения финансовых потоков в сектора, лучше сохраняющие инвесторам стоимость в периоды ускорения инфляции.



Дополнительное давление на рынок оказывает активизировавшийся обмен угрозами торговых санкций между ЕС и США и неопределенность в отношении перспектив внешнеторгового соглашения между США и КНР в преддверии возобновления переговоров со следующей недели. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Азии также поддерживают спрос на «качество», поэтому динамика мирового рынка акций и фьючеров на фондовые индексы в дневные часы неоднородна.



В то же время корпоративная отчетность и приближение заседаний ФРС и ЕЦБ поддерживают рынок. Вчерашняя информация о решении повысить потолок госдолга и утвердить финансирование правительства США отыграна фондовыми площадками не до конца. На этом фоне предполагаемый отказ российского ЦБ от понижения ставок в июле не выглядит устойчивым негативным фактором для рынка акций РФ.



На вечерних торгах прогнозируем продолжение роста российского рынка акций и курса доллара США к рублю. Ожидаемый диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 2690–2725 пунктов, по паре USD/RUB: 63–63,20.

