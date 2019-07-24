ИК «Фридом Финанс»: S&P500 готов вернуться к восходящему тренду

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 23 июля закрылись в плюсе на фоне новостей о возобновлении со следующей недели торговых переговоров в Пекине. S&P500 прибавил 0,68%, опять поднявшись выше 3000 пунктов. Поддержку индексам также оказали сильные отчеты Coca-Cola Co и United Technologies. За исключением коммунального, 10 из 11 секторов завершили день на положительной территории.

Доллар США укрепился по отношению к остальным крупнейшим мировым валютам.

Мировые фондовые площадки сегодня торгуются без единой динамики. Азиатские площадки отыгрывают вчерашний позитив от прогресса в отношениях Китая и США. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng набирают около 0,5%, а шанхайский CSI 300 вырос на 0,8%. Европейские площадки торгуются в слабом минусе из-за новостей о проблемах Deutsche Bank. Американские фьючерсы испытывают давление из-за появившейся после закрытия торгов понедельника информации о возможном усилении регуляторного надзора за технологическими гигантами Amazon, Alphabet и Facebook.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) за июль от Markit. Ожидается рост показателя до 51 п. после 50,6 в мае, что может свидетельствовать о признаках восстановления производственной активности.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется стабильно у 2,05%. Нефть марки Brent поднялась выше $64 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня умеренный.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о новой попытке вернуться к восходящему тренду последних пяти недель. Тем не менее фьючерсы на индекс широкого рынка сегодня указывают на отрицательное открытие. Следовательно, можно предположить, что если S&P500 не удастся закрепиться выше 3000, то торги пройдут в режиме консолидации.

До открытия основных торгов сегодня отчитаются AT&T, Boeing, UPS. После окончания сессии результаты представят Facebook, Tesla и PayPal. AT&T недавно закрыла сделку по приобретению Time Warner, поэтому в ее отчете должны содержаться сведения о перспективах стриминга, а также развитии сетей 5G. Для Boeing ключевым вопросом остается возобновление эксплуатации самолетов 737 Max. При сохранении неопределенности вероятны очередное ухудшение прогнозов и фиксация сокращения производства. В отчете Facebook стоит обратить внимание на рост в сегменте видео, а от Tesla будет интересно узнать, сможет ли она вернуть прибыльность в этом квартале.