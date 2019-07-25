ИАЦ «Альпари»: Рынок растерял энтузиазм и решил подождать

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский рынок акций в среду рос, но к вечеру растерял энтузиазм и несколько просел. Все дело в рыночных ожиданиях: сначала решение по монетарной политике предстоит принять ЕЦБ, и это будет уже завтра, потом - ФРС и ЦБ РФ. Это слишком серьезно, чтобы в преддверии этих событий делать какие-то резкие движения. Индекс МосБиржи отступает к 2690 пунктам, может снизиться вплоть до 2675 пунктов, индекс РТС выглядит неплохо около 1342 пунктов, но отступать к 1300 ему не мешает вообще ничего.

Акции «РусГидро» в среду продолжают отскок после обновления шестинедельного минимума и могут зацепиться за область 0,5710 руб., чтобы в случае сохранения конъюнктуры можно было продолжить процессы стабилизации. Вполне возможно, что бумага попробует закрепиться в границах 0,57-0,58 руб.

Ценные бумаги «Уралкалия» который день обращают на себя внимание, но теперь уже лидерством в списке дневных аутсайдеров. Здесь продолжается коррекционный откат после трехдневного ралли «до небес», рынок явно пытается понять, что это было и как теперь с этим жить. Можно предположить, что акции способны сползти до 100 руб., где инвесторы попробуют закрепить цену.

На внутреннем валютном рынке сегодня ничего не происходит. Доллар США почти не движется и торгуется около 63,15 руб., но поскольку «американец» сейчас неплохо выглядит на международной арене, завтра нельзя исключать продвижения к 62,25 руб. По поводу поведения евро сейчас больше пессимизма, чем оптимизма, потому что завтра ЕЦБ должен, по рыночным ожиданиям, смягчить монетарную политику хоть в какой-то ее части, а это толкнет и так неустойчивую валюту к дополнительному ослаблению. Сейчас евро консолидируется возле 70,38 руб., но к концу июля легко может спуститься к 70,00 руб. и, может быть, даже ниже.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»