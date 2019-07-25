Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: В центре внимания – заседание ЕЦБ

25 июля 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок незначительно скорректировался. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории. Лидерами снижения стали акции Уралкалия (-6,68%). Лидерами роста стали акции Русгидро (+2,24%), поводом послужила новость об обсуждении в Правительстве тарифной политики энергетики из возобновляемых источников. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50. 

НОВАТЭК (+0,76%) отчитался по МСФО. Добыча выросла на 13%. Выручка компании увеличилась на 12%, до 218 млрд руб., показатель EBITDA – на 14%, до 115 млрд руб., свободный денежный поток – на 100%, до 80 млрд руб. Прибыль выросла на 18%, до 64 млрд руб. НОВАТЭК сохраняет высокую рентабельность ключевых показателей, долговая нагрузка снизилась до 0,25х EBITDA. Стоит отметить, что улучшение финансовых показателей обусловлено не только положительной динамикой производства и цен, но и разовыми факторами. 

Ожидаю боковую динамику. Ход торгов определит внешний фон. В фокусе заседание ЕЦБ. Результаты могут представить ритейлеры Лента и Магнит, Mail.ru отчитается по МСФО. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2680-2720 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50.

 

 

 

 


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