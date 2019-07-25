ИАЦ «Альпари»: Начало торгов на российском фондовом рынке может начаться на фоне умеренного роста

Основные западные фондовые индексы закрылись накануне без общего направления. Российский рынок при этом умеренно снизился. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,67%, долларовый индекс РТС снизился меньше, на 0,44%. Среди лидеров снижения – «Газпром» (-2,48%) и акции самой «МосБиржи» (-1,65%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,29%. Но уже утром четверга индексы стран АТР дружно росли на 0,2-0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 023 п., на 0,06% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив при этом исторический максимум.

Утреннее восстановление нефтяных котировок и рост азиатских индексов задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, которые могут начать торги умеренным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2655-2710 пунктов, по индексу РТС — 1325-1355 пунктов. Сегодня «Евраз» опубликует производственные результаты за второй квартал, а Mail.ru Group – отчетность по МСФО за этот же период, «Магнит» отчитается о финансовых результатах за первое полугодие.

Среда завершилась для рынка нефти снижением цен, хотя первая половина дня не предвещала такого сценария. Торги стартовали с $64,0 за баррель марки Brent, а к началу американской сессии цена достигла $64,6 – максимального значения с 17 июля. Поддержку рынку оказала статистика Управления энергетической информации США, которая показала снижение запасов нефти на 10,8 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 4 млн. Однако позже появились слухи о том, что Саудовская Аравия и Кувейт координируют работу по запуску месторождений в нейтральной зоне. Это отправило цены вниз, они быстро опустились до $62,5, хотя к самому концу дня восстановились к $63,0. Утром четверга цена чуть выросла до $63,2. Сегодня вероятный диапазон торгов для сорта Brent составляет $62,5-63,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $61,0-67,4.

Рубль в среду умеренно снизился к иностранным валютам. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,2975 руб. (+13,75 коп.), а европейская валюта выросла до 70,4950 руб. (+4 коп.). Разница в динамике двух валют была связана с вчерашним снижением пары EUR/USD c 1,1150 до 1,1140. Утренний рост, хотя и весьма скромный, нефтяных котировок способен будет приостановить падение рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,7-63,9 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб. Внимание валютных трейдеров будет приковано сегодня к решению ЕЦБ по процентным ставкам. Как ожидается, они останутся неизменными.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»