ИАЦ «Альпари»: Рубль ждёт заседаний ЕЦБ и ФРС

В среду, 24 июля, рубль так и не смог сломить сопротивление доллара и евро, хотя по отношению к евро это почти удалось. К закрытию торгов в среду обменный курс доллара расчётами «на завтра» умеренно вырос, на 12 коп. (+0,19%), до 63,28 руб., а курс евро смог вырасти всего на 3 коп. (+0,04%), до 70,48 руб.

Сейчас валютный рынок ждёт двух событий, одно из которых произойдет сегодня в середине дня, а второе — завтра. Речь идет о сегодняшнем заседании комитета по монетарной политике Европейского центрального банка и о завтрашнем заседании совета директоров Банка России по вопросу о процентных ставках. Если от ЕЦБ рынок ожидает сюрприза в виде снижения депозитной ставки (которая и без того отрицательная), то ЦБ РФ с высокой вероятностью никого не удивит: консенсус аналитиков ожидает нового снижения ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,25%.

Предсказать реакцию рубля на решение ЦБ РФ пока сложно, так как на практике российский рубль на таких решениях Центробанка показывает совершенно парадоксальную динамику. А реакция рубля на решение ЕЦБ более предсказуемая: ослабление единой европейской валюты обеспечит шанс для укрепления рубля.

Цена нефти североморской смеси Brent в среду упала на 1,6%, до $62,96 за баррель. Вероятно, что на котировки нефти повлияла информация Минэнерго США о том, что в марте текущего года Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти, преимущественно в Китай, до исторического максимума. Но это уже прошлые данные, хотя, по-видимому, на их фоне данные о резком падении коммерческих запасов в США на 10,84 млн баррелей против ожиданий падения только на 4 млн баррелей оказались недостаточно оцененными рынком. Тем не менее, сегодня с утра цена Brent неплохо подрастает, на 0,3%.

Сегодня на открытии рубль может предпринять попытку дёрнуться вверх, хотя, скорее всего, не очень сильно. Мы повышаем прогноз по курсу доллара к рублю до 62,8-63,6 руб., а по курсу евро к рублю оставляем тот же прогноз в 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»