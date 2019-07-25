ПСБ: Рынки ждут стимулов от регуляторов

Ключевым ньюсмейкером сегодняшнего дня обещает стать ЕЦБ. В целом у инвесторов сомнений в предстоящем до конца года снижении депозитной ставки сравнительно не много, и весь вопрос в сроках начала снижения (на данный момент фьючерсы на ставку отражают вероятность снижения депозитной ставки на этом заседании в 54%, мы в базовом сценарии, скорее, не ждем изменения ставки уже сегодня), а также возможном изменении структуры ставок. В последние несколько месяцев в ЕС активно обсуждается идея многоуровневых депозитных ставок, которые могут улучшить баланс между негативным влиянием отрицательных ставок на банковскую деятельность и стимулированием роста. Вполне возможно, что о запуске системы многоуровневых ставок будет объявлено в ближайшие месяцы, но, на наш взгляд, анонс изменений также более вероятен в период с сентября до конца года.

Тем временем, экономика ЕС продолжает подавать негативные сигналы. Опубликованные в ходе вчерашнего дня предварительные индексы деловой активности региона продемонстрировали замедление как в производстве (показатель снизился с 47,6 до 46,4 пунктов), так и в сфере услуг (снижение с 53,6 до 53,3 пунктов). Что касается аналогичных показателей в США, то здесь картина выглядит лучше – индекс PMI в промпроизводстве также сократился с 50,6 до 50 пунктов, но показатель в сфере услуг, напротив, два месяца подряд восстанавливается, и за последний месяц вырос с 51,5 до 52,2 пунктов.

В среднесрочной перспективе экономические риски для мировой экономики в целом очевидны – пересмотр в негативную сторону консенсус-прогнозов ведущих финансовых институтов подтверждает эту идею. Что касается более краткосрочных перспектив, то ключевое влияние на риск-аппетит на рынках в ближайшие дни окажут заседания центральных банков (заседание ЕЦБ сегодня, и Федрезерва в следующую среду). На данный момент инвесторы ждут новых стимулов (или, как в случае с ЕЦБ, как минимум анонса предстоящих стимулов), что пока поддерживает риск-аппетита на глобальных рынках.

Российский фондовый рынок завершил вчерашний день умеренным снижением в рамках 0,7% по индексу Мосбиржи. Локальное улучшение риск-аппетита на рынках, на наш взгляд, может оказывать рынку умеренную поддержку, однако негативное влияние на индекс могут оказать новости о предстоящем размещении дочерними компаниями Газпрома акций материнской компании. Риски размещения ниже текущих ценовых уровней могут в краткосрочной перспективе оказывать умеренное давление на акции, в то же время долгосрочно рост free float – позитив для акций Газпрома.