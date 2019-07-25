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Курсы валют ЦБ РФ на 25 июля: 63,1572 руб/доллар США и 70,2940 руб/евро

25 июля 2019
ЦБ РФ с 26 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,1572 руб.
  • 1 евро - 70,2940 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,8637 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0410 р. (0,06%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0301 р. (0,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0556 р. (0,06%).

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