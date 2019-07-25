Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июля: 2 892,7700 руб/1 г золота и 33,5500/1 г серебра
25 июля 2019
ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 892,7700 руб.
- 1 грамм серебра - 33,5500 руб.
- 1 грамм платины - 1 749,2000 руб.
- 1 грамм палладия - 3 104,7200 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,6499 р. (0,54%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,60%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
36,1800 р. (2,11%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,8699 р. (1,10%).
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