Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июля: 2 892,7700 руб/1 г золота и 33,5500/1 г серебра ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 892,7700 руб.

1 грамм серебра - 33,5500 руб.

1 грамм платины - 1 749,2000 руб.

1 грамм палладия - 3 104,7200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,6499 р. (0,54%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,60%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,1800 р. (2,11%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,8699 р. (1,10%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



