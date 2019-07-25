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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июля: 2 892,7700 руб/1 г золота и 33,5500/1 г серебра

25 июля 2019
ЦБ РФ с 25 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 892,7700 руб.
  • 1 грамм серебра - 33,5500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 749,2000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 104,7200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,6499 р. (0,54%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,60%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,1800 р. (2,11%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,8699 р. (1,10%).

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