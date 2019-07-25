ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи пока останется в коридоре 2700-2750 пунктов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», сегодня, 25 июля, российский фондовый рынок открылся умеренным ростом, но по ходу торговой сессии уверенно закрепился в «зелёной» зоне. Индекс РТС повышается на 1,23%, а индекс МосБиржи растет почти на такую же величину - на 1,27%. Рынок разогревают хорошие финансовые результаты крупных корпораций, а также ожидания снижения ключевой ставки Банком России на завтрашнем заседании совета директоров до 7,25%. Мы считаем, что сегодня индекс МосБиржи покажет размах в пределах 2700-2750 пунктов, а индекс РТС будет колебаться в интервале 1340-1390 пунктов.

Сегодня абсолютный лидер роста – акции «Газпрома», дорожающие на данный момент на 7,26%. Хороший рост, значительно лучше рынка, показывают акции «Юнипро» (+3,09%), обыкновенные акции «Мечела» (+2,3%), акции «Московской биржи» (+2,2%), «Русала» (+1,8%). А в лидерах понижения сегодня акции «Уралкалия», теряющие 3,87% после бурного ралли в начале недели, обыкновенные акции «ОГК-2» (-1,18%) и «М.Видео» (-0,65%).

Из корпоративных событий в России сегодня можем отметить выход отчетности группы Mail.Ru за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

Полагаем, что сделка между «Сбербанком» и группой Mail.Ru может оказать на эти три акции очень умеренное воздействие в краткосрочном аспекте (в течение нескольких дней): это может быть небольшой (менее процента) рост бумаг «Сбербанка» и Mail.Ru и такое же умеренное снижение акций «Яндекса». Конкуренция на рынке услуг такси и фудтеха в крупных городах всегда достаточно высока. Но чем больше рынок консолидируют в своих руках крупнейшие игроки, тем больше предпосылок для конкурентных войн, как правило, самые жёсткие ценовые войны у олигополий, т.е. когда на рынке действует ограниченное количество игроков.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»