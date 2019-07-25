ИАЦ «Альпари»: Нефть еще воспользуется статистикой для роста

По оценкам ИАЦ «Альпари», рынок нефти неплохо отреагировал на данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые накануне представило Минэнерго. «Быки» получили хороший повод развернуть цены вверх, но импульс пока не раскрывается в полную силу.

Так, запасы черного золота за неделю к 19 июля снизились на 10,8 млн баррелей при прогнозе сокращения на 4,2 млн баррелей. При этом запасы нефти в Кушинге сократились на 0,2 млн баррелей после просадки на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина расширились на 0,6 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 5,6 млн баррелей.

В отношении запасов дистиллятов происходит что-то очень интересное — и неделей прежде показатель рос более чем на 5 млн баррелей. В этот показатель входит и топливо для судов, поэтому можно предположить, что спрос в перевозках провалился. Упала и загруженность американских НПЗ, причем существенно, на 1,3% после снижения неделей ранее на 0,3%.

С одной стороны, можно попробовать объяснить такие цифры фактором сезонности, и тогда все выглядит относительно нормально. С другой — провалы по отдельным показателям могут быть сигналом к снижению активности в реальном секторе, а это уже совсем другая история.

Сегодня к 13:50 мск котировки нефти прибавляют 1,17% за баррель Brent, черное золото торгуется на отметке $63,92. Цены на нефть Brent вполне могут продолжить рост с опорой на вышедшую статистику, 26 июля баррель способен подняться в область $64,75.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»