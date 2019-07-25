ИК «Фридом Финанс»: Мягкий тон ЕЦБ может способствовать росту аппетита к риску

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США S&P500 и Nasdaq Composite завершили торги 24 июля на рекордных максимумах, чему способствовало ралли технологических акций. S&P500 прибавил 0,47%, достигнув 3019,56 пункта. В то же время Dow30 по итогам дня опустился на 0,29% под давлением акций Boeing Co. и Caterpillar Inc., упавших после выхода разочаровывающих отчетов о прибыли.

Доллар США немного укрепился по отношению к крупнейшим мировым валютам.

Мировые фондовые площадки сегодня в плюсе, так как инвесторы с острожным оптимизмом ожидают заседания ЕЦБ. Участников рынка интересует, насколько мягким окажется тон регулятора. Учитывая слабые данные по PMI, вероятность снижения ставки с -0,4% до -0,5 уже сегодня, а не в сентябре, выросла до 39%. «Голубиная» риторика Марио Драги может укрепить веру инвесторов в то, что и другие ведущие центробанки мира настроены на смягчение политики.

Азиатские площадки демонстрируют рост: японский Nikkei, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 прибавляют в пределах 0,2-0,8%. Европейские площадки набирают менее 0,5%.

Из макроэкономической статистики в США сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по заказам на товары длительного пользования за июнь. Ожидается рост показателя, что может говорить о признаках восстановления производственной активности.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается к 2,03%, что может говорить об интересе к безопасным активам. Нефть торгуется ниже $64 за баррель марки Brent. Таким образом, аппетит к риску умеренный.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о том, что индекс вернулся в восходящий канал последних пяти недель, что позволило ему обновить максимум. Показательно, что рост сопровождался хорошим объемом: это говорит о локальном преимуществе «быков». Так что пока индекс остается на восходящей линии тренда, обновление вершин остается довольно вероятным.

До открытия рынка отчитается промышленный гигант 3M, по которому прогнозируется снижение выручки и прибыли. После закрытия долгожданные результаты представят технологические лидеры Amazon и Alphabet. Обе компании находятся под регуляторным давлением, однако ожидаемый рост выручки и прибыли может успокоить скептиков, как это произошло в случае с Facebook. Для обоих бизнесов важны показатели маржинальности. Alphabet испытывает давление из-за растущих расходов на приобретение трафика, а Amazon, напротив, увеличивает прибыльность, чтобы оправдать высокие мультипликаторы акций.