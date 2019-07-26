ИАЦ «Альпари»: Рынок растет вслед за «Газпромом»

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский фондовый рынок в четверг проторговался в положительной зоне. Индекс МосБиржи вернулся к 2700 пунктам, но на завтра у него перспективы по-прежнему слишком неоднозначные. Индекс РТС продолжает торговаться вокруг 1350 пунктов, но ему по-прежнему ничего не мешает спуститься к 1300-1310 пунктам, особенно, если сложатся соответствующие условия в конце текущей недели.

Европейский центральный банк на июльском заседании принял решение ничего не менять в процентных ставках и своей системе монетарной политики. Однако рынок получил указания на то, что, возможно, ЕЦБ займется этим на заседании в сентябре. Пока монетарный шторм явно проходит мимо, и это, может быть, и неплохо для рынков капитала.

Акции «Магнита» сегодня снизились после выхода финансовой отчетности за II квартал по МСФО. За отчетный период чистая прибыль сократилась на 39,5% г/г, просела рентабельность бизнеса. Однако общая выручка укрепилась на 11,4%, чистая розничная выручка увеличилась на 10,8%, а оптовые продажи расширились на 26,7%. По прибыли данные, естественно, не порадовали, но это и ожидалось. В сети продолжается оптимизация стратегии и магазинов, «Магнит» все еще работает над снижением операционных и капитальных затрат, и это в будущем обязательно положительно отразится на финансовых параметрах.

Доллар США к вечеру отступил в паре с рублем до уровня 63,16 руб., хотя на завтра все еще остается в пределах краткосрочного коридора 62,90-63,35 руб. Сегодня инвесторы внешних сигналов не получили и вполне могут оставить рублевые пары в прежних рамках, раз нет новостей. Пара евро/рубль торгуется в четверг очень скучно, преимущественно оставаясь около 70,45 руб. В пятницу евро может нырнуть под отметку 70 руб. в любой момент.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»