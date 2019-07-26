ИАЦ «Альпари»: У евро эйфория после выступления Марио Драги

По оценкам ИАЦ «Альпари», сегодня на европейской торговой сессии основные валюты Старого Света пребывают в эйфории. Евро сегодня герой дня, по отношению к доллару США единая европейская валюта дорожает на 0,23%. По отношению к британскому фунту стерлингов евро тоже повышается, но значительно меньше, на 0,15%. Британский фунт к доллару США тоже растет, хотя умеренно, прибавляя 0,1%. А вот швейцарскому франку пока не везёт, он сегодня дешевеет по отношению к доллару на 0,3%.

Сегодняшнее решение Европейского центрального банка по процентной и депозитной ставке полностью совпало с прогнозами аналитиков. ЕЦБ оставил все ставки без изменений: процентную ставку – на нулевом уровне, депозитную ставку – на уровне в -0,4%. Однако в сопроводительном комментарии регулятора говорилось, что до конца первого полугодия 2020 года он намерен удерживать процентные ставки на текущем или более низком уровне, «пока это необходимо для приближения инфляции к целевому уровню», как говорилось в комментарии.

На пресс-конференции, состоявшейся после объявления ЕЦБ своего решения по процентным ставкам уходящий глава Европейского центробанка Марио Драги заявил, что, по прогнозам регулятора, инфляция в еврозоне в ближайшие месяцы может замедлиться, как и темпы экономического роста, и ЕЦБ считает необходимым проведение «обширных мер» по монетарному стимулированию экономики еврозоны. Таким образом, Драги ещё раз намекнул, что денежно-кредитная политика ЕЦБ, если и будет меняться, то в сторону дальнейшего смягчения. Валютный рынок, по-видимому, ожидал, что денежно-кредитная политика ЕЦБ начнёт смягчаться уже с сегодняшнего дня, однако, пока этого не произошло, что и вызвало такой оптимизм в евро.

Тем временем новый глава правительства Великобритании Борис Джонсон уже занялся формированием нового кабинета министров и уже произвел ряд кадровых назначений. Это создало оптимистичный фон для британского фунта, хотя не очень значительный.

Полагаем, что сегодня единая европейская валюта до конца торгового дня сохранит высокую волатильность и будет колебаться в рамках 1,114-1,118 доллара за евро. В ближайшие дни, если негативных новостей в еврозоне не появится, единая европейская валюта имеет шанс подняться до 1,12 доллара.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»