ИАЦ «Альпари»: Санкции убивают экономику Северной Кореи

США и не только они ввели санкции против Северной Кореи из-за ядерной программы и внутреннего очень живого интереса к ракетам и всему, что может летать далеко и бить прицельно. Дополнительное влияние на экономику оказал климат — после засухи в 2018 году сельскохозяйственный сектор пострадал очень ощутимо.
Пример Северной Кореи под санкциями, конечно, очень яркий и очень демонстративный вариант того, как можно обложить ограничениями со всех сторон страну, которая гнет свою внешнеполитическую линию вопреки здравому смыслу и финансовым возможностям. Ситуация с Россией под санкциями очень далека от этого, но очевидно, что ужесточать санкционные условия при наличии определенного внешнего интереса совсем не сложно.
На текущий момент нет условий для снятия санкционных ограничений с России, но стоит признать, что страна неплохо приспособилась к этим рамкам, хотя притока свежего капитала отчетливо не хватает. Рубль тоже научился жить внутри санкционных условий, однако без санкций мог бы укрепляться значительно динамичнее.
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»