ИАЦ «Альпари»: Санкции убивают экономику Северной Кореи

По мнению аналитиков ИАЦ «Альпари», состояние экономики Северной Кореи отлично иллюстрирует ситуацию, когда американские санкции влияют на систему настолько сильно, что не оставляют ей иного шанса, кроме как сползать вниз. Как пишет Reuters со ссылкой на статданные Северной Кореи, по итогам 2018 года экономика страны упала на 4,1% в годовом сопоставлении. Это был второй подряд год снижения ВВП — в 2017 году он сократился на 3,5%. Сейчас экономика Северной Кореи демонстрирует худшие результаты с 1997 года, но тогда она была практически полностью изолирована от внешнего мира.

США и не только они ввели санкции против Северной Кореи из-за ядерной программы и внутреннего очень живого интереса к ракетам и всему, что может летать далеко и бить прицельно. Дополнительное влияние на экономику оказал климат — после засухи в 2018 году сельскохозяйственный сектор пострадал очень ощутимо.

Пример Северной Кореи под санкциями, конечно, очень яркий и очень демонстративный вариант того, как можно обложить ограничениями со всех сторон страну, которая гнет свою внешнеполитическую линию вопреки здравому смыслу и финансовым возможностям. Ситуация с Россией под санкциями очень далека от этого, но очевидно, что ужесточать санкционные условия при наличии определенного внешнего интереса совсем не сложно.

На текущий момент нет условий для снятия санкционных ограничений с России, но стоит признать, что страна неплохо приспособилась к этим рамкам, хотя притока свежего капитала отчетливо не хватает. Рубль тоже научился жить внутри санкционных условий, однако без санкций мог бы укрепляться значительно динамичнее.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»