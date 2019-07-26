ИАЦ «Альпари»: Вероятный дневной коридор индекса МосБиржи составит 2675-2730 пунктов

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в четверг, 25 июля, большинство основных западных рынков закрылось снижением. Российский рынок решил, что с остальным миром ему не по пути, и завершил день ростом. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,68%, долларовый индекс РТС вырос чуть меньше, на 0,54%. Среди лидеров роста – «Юнипро» (+3,87%) и «Газпром» (+3,3%).

Американский индекс Dow 30 просел при этом на 0,47%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР снижалось на 0,2-0,5%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 014 п., на 0,24% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Напомним, что вчера он обновил исторический максимум, после чего скорректировался. Противоречивый внешний фон не дает четких сигналов перед открытием рынка российских акций, торги начнутся нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2675-2730 пунктов, по индексу РТС — 1335-1360 пунктов. Сегодня отчетность за второй квартал опубликуют «Юнипро», «НЛМК», «Яндекс» и «ТМК».

Нефтяные цены вчера в первой половине дня предприняли очередную попытку роста. Торги стартовали вблизи $63,0 за баррель марки Brent и тут же отправились вверх, достигнув $64,0. С этого уровня они развернулись и к концу дня опустились до $62,9. В центре внимания нефтетрейдеров в течение дня оставалась обстановка вокруг безопасности судоходства танкеров в Персидском заливе. Утром пятницы снижение вновь сменилось ростом, и цена «черного золота» достигла $63,4 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $62,7-$64,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $62,4-$64,6. Вечером выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на 5 единиц до 784.

Вслед за рынком акций в четверг умеренно укрепился и рубль. На его стороне играла продолжающаяся налоговая неделя. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 63,2375 руб. (-6 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,4350 руб. (-6 коп.). Утреннее восстановление нефтяных котировок после снижения вчерашним вечером способно поддержать рубль и сегодня. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,6-63,9 руб., для европейской валюты — 69,7-71,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»