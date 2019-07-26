ПСБ: Рассчитываем, что до конца года регулятор понизит ставку до 7%

После состоявшегося вчера заседания ЕЦБ и комментариев М. Драги, которые не порадовали инвесторов, сегодня в центре внимания будет первая оценка ВВП США за 2й квартал, которая ожидаемо должна показать замедление экономики. Заседание Банка России, вероятно, завершится снижением ключевой ставки.

Европейский центральный банк оставил ключевую ставку без изменения, хотя участники рынка с вероятностью в 40% ожидали снижения. Тем не менее, смягчение монетарной политики не за горами. Как заявил М. Драги триггером может стать остающаяся слабой базовая инфляция, а не темпы роста экономик Еврозоны, хотя прогнозы регулятора по динамике экономической активности и статистика по-прежнему негативные. Скорее всего, ЕЦБ снизит ставку на 10 б.п. в сентябре, вероятность такого сценария инвесторы оценивают в 84%. Что же касается программы количественного смягчения, то этот вопрос остается не решенным.

Помимо ЕЦБ на негативные настроения инвесторов вчера и сегодня на азиатских рынках повлияло снижению ключевых индексов в США, что связано со слабыми финансовыми данными ряда компаний, в частности, Ford и Amazon. Помимо корпоративной отчетности сегодня в центре внимания статистика по ВВП США: сильные данные в потребительском секторе и на рынке труда, вероятно, будут нивелированы слабым экспортом и бизнес активностью, что приведет к замедлению американской экономики до 1,8% - минимумы за последние два года. Поддержать риск-аппетит на мировых рынках может ожидания снижения ключевой ставки ФРС на заседании в следующую среду, но среднесрочно замедление мировой экономики и геополитическая напряженность добавят волатильности.

Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи вчера предпринял решительную попытку к восстановлению, но к концу торгов ухудшающийся внешний фон не позволил развить успех. Размещение казначейских акций Газпрома прошло вчера с дисконтом к рыночной цене в 8.5%, что сегодня может привести к коррекции рынка. В целом, продажа акций Газпромом долгосрочно – позитивное событие. Заседание Банка России, которое состоится сегодня не должно принести неожиданностей. Рынок ожидает снижения ключевой ставки на 25 б.п., что уже заложено в ценах активов. Мы рассчитываем на то, что до конца года регулятор понизит ставку, как минимум, еще раз до 7%.

Вероятным сценарием на сегодня мы видим движение индекса МосБиржи ниже 2700 пунктов к минимумам последней недели.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк