ИК «Фридом Финанс»: В фокусе заседание ЦБ

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок незначительно скорректировался. Большинство бумаг закрылось на отрицательной территории. Лидерами снижения стали акции Юнипро (-3,87%). Лидерами роста стали акции М.Видео (+1,86%), поводом послужила новость об обсуждении в Правительстве тарифной политики энергетики из возобновляемых источников. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.

Газпром (+3,30%), Держать, ТР 280 руб., Провел внезапное размещение акций. Продажа 2,5% акций из квазиказначейского пакета (его рыночная стоимость около 150 млрд руб.) вызвала ажиотаж на рынке. По некоторым данным, было подано заявок на сумму почти 200 млрд руб. Биржевой оборот был рекордным с момента взлета котировок в мае. Причины и способ размещения оставляют немало загадок. Но неожиданная продажа вызвала лишь краткосрочную панику. Реакция инвесторов в итоге оказалась позитивной. Продажа не размывает доли миноритариев. А акции еще не закрыли дивидендный гэп, и в долгосрочном плане остаются привлекательными.

В фокусе заседание ЦБ. С высокой вероятностью регулятор снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., а кроме того, обозначит возможность дальнейшего смягчения по мере снижения инфляции. К концу года инфляция может достичь таргета. Снижение ставки способствует и аналогичное решение со стороны ФРС. Реакция рынка будет нейтральной, поскольку ожидания отыграны. Следующее снижение ставки, на мой взгляд, возможно не ранее, чем это сделает ФРС, вероятнее всего, в 4 квартале 2019 года.

Ожидаю снижение в пределах 1%. Поводом является отрицательная динамика на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2680-2700 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50.