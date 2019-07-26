Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июля: 2 896,2700 руб/1 г золота и 33,5800/1 г серебра
26 июля 2019
ЦБ РФ с 26 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 896,2700 руб.
- 1 грамм серебра - 33,5800 руб.
- 1 грамм платины - 1 788,9100 руб.
- 1 грамм палладия - 3 125,0200 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,5000 р. (0,12%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0300 р. (0,09%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
39,7100 р. (2,27%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,3000 р. (0,65%).
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