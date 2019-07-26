ИК «Фридом Финанс»: Все внимание на ВВП

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США закрылись в четверг в минусе на фоне разочаровывающих отчетов о прибыли компаний и комментариев главы ЕЦБ Марио Драги. S&P500 снизился на 0,53%, но остался выше 3000 пунктов. Все 11 секторов закрылись в минусе.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня разнонаправленно в ожидании важных данных по ВВП в США и продолжающих поступать корпоративных результатов. Инвесторы пытаются оценить, насколько сильна и устойчива американская экономика. Азиатские площадки преимущественно снижаются, за исключением шанхайского индекса CSI 300, отыгрывая вчерашнее снижение в США. Европейские площадки торгуются в слабом плюсе при поддержке положительных квартальных результатов Nestle. Вчерашние положительные отчеты Alphabet и Intel поддерживают американские фьючерсы, при этом результаты Amazon не показались инвесторам столь же успешными.

Все внимание инвесторов будет приковано к публикации предварительной оценки роста ВВП за второй квартал. Ожидается замедление показателя с 3,1% в первом квартале до 1,8%. Наиболее важна не столько величина этого роста, сколько его структура. Потребление в США выходит на первый план на фоне замедления бизнес-активности, так что сохранение устойчивого потребительского спроса остается ключевым фактором для продолжения экономического цикла.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного прибавила вчера и торгуется у отметки в 2,07%. Нефть поднимается к $64 за баррель марки Brent. Таким образом, умеренный аппетит к риску сегодня присутствует.

Техническая картина по S&P500 свидетельствует о том, что индекс остался в растущем канале последних пяти недель. Стоит отметить рост объемов в последние дни при разнонаправленных движениях индекса, что, на мой взгляд, может говорить о рисках повышения волатильности и усиления неопределенности. Новый максимум не был подтвержден обновлением вершин по RSI, так что вероятность коррекции сохраняется. Уровни закрытия по итогам этой недели будут иметь важное значение для дальнейшей траектории движения.

До открытия рынка отчитаются McDonald’s и AbbVie. Обе компании ждут небольшое снижение выручки при сохранении роста прибыли на акцию. McDonald’s продолжает повышать эффективность своих ресторанов и развивать новые сервисы вроде доставки, что вместе со стабильностью выручки привлекает инвесторов в условиях растущей неопределенности. AbbbVie продолжает испытывать проблемы из-за того, что вскоре истекает патент на ее главный препарат-бестселлер. Акции ABBV торгуются на исторических минимумах по мультипликатору P/E, что говорит о потенциальной недооцененности компании. Однако пока инвесторы не увидят улучшений в стратегии развития, сложно ждать бурного роста.