Комментарии

ИАЦ «Альпари»: ралли «Уралкалия» на падающем рынке

26 июля 2019

По оценкам ИАЦ «Альпари», на неделе с 19 по 24 июля погода в Москве и на российском фондовом рынке не сильно улучшилась. Индекс РТС за неделю понизился на 0,7%, до 1339,62 пункта, индекс МосБиржи упал почти на такую же величину - на 0,75%, до 2682,91 пункта. Однако цена на нефть Brent за неделю смогла вырасти на 1,2%, до $62,94 за баррель.

Настоящим героем недели стала компания «Уралкалий», чьи акции за неделю подорожали на 15%, до 101,72 руб. за акцию, и это на фоне падения рынка. Это малоликвидные бумаги, относящиеся ко «второму эшелону», поэтому такие резкие колебания в малоликвидных акциях неудивительны из-за ограниченного числа игроков в таких бумагах. Однако на рынке связывают этот резкий рост с завершением процедуры обязательного выкупа акций и слухами о предстоящем IPO компании на одной из фондовых бирж Азии, причем эти слухи были подтверждены в компании. Мы не имеем целевой цены и рекомендации по акциям «Уралкалия». 

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» снова стали аутсайдерами недели, подешевев ещё на 7,3%, до 31,12 руб. за акцию. Аналитики инвестиционных банков дают неутешительные прогнозы по дивидендам «Сургутнефтегаза» за 2019 год, объясняя рекордный рост дивидендов, которые будут выплачиваться по итогам 2018 года, ослаблением рубля и получением эмитентом в 2018 году дополнительной прибыли от разницы валютных курсов в размере 529,4 млрд руб. по МСФО, что увеличило чистую прибыль эмитента по МСФО за 2018 год в 4,4 раза до 850,4 млрд руб. В 2019 году рубль укрепляется, в связи с чем многие эксперты, в том числе и мы, ожидаем, что по итогам 2019 года дивиденды по префам компании значительно снизятся, так как влияние одноразового фактора исчезнет. У нас нет целевой цены и рекомендации по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза».

Утром 25 июля финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2019 года представила торговая сеть «Магнит». За второй квартал 2019 года выручка компании выросла на 11,4%, до 342,9 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 40%, до 6,3 млрд руб. Акции эмитента отреагировали на выход отчетности довольно бурным ростом, более чем на 1,5%, показав динамику «лучше рынка». Наша целевая цена по акциям «Магнита» — 4 000 руб., рекомендация - «держать» эти бумаги.

С важными событиями будущей недели вы сможете ознакомиться в таблице ниже.

26 июля

Отчетность «НЛМК» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Отчетность Yandex по US GAAP за II квартал и I полугодие 2019 г.

Отчетность «Юнипро» по РСБУ за I полугодие 2019 г.

Операционные результаты «ТМК» за II квартал 2019 г.

30 июля

Отчетность «РусГидро» по РСБУ за I полугодие 2019 г.

31 июля

Отчетность «Энел Россия» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Отчетность «Сбербанка» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Заседание совета директоров «Аэрофлота»

1 августа

Отчетность группы Veon по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Отчетность «ММК» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Закрытие реестра акционеров «МегаФона» для участия в ВОСА

2 августа

Отчетность «Ростелекома» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

На следующей неделе, по нашим прогнозам, индекс РТС будет двигаться в коридоре 1310-1360 пунктов, а индекс МосБиржи — снова в рамках 2700-2780 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


Мосбиржа РТС СургутНГ-преф Уралкалий
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский Саммит РГУД 2019, Иркутск, 24-25 июля
«Коллапса не будет». О чем говорили на V Байкальском саммите РГУД
"Мы должны задуматься о том месте, где мы живем". Property-тур по креативным пространствам Иркутска провел Байкальский саммит РГУД
Опытом создания успешного коттеджного поселка поделится на Байкальском саммите РГУД Кристина Яковенко, "Хрустальный Девелопмент"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги