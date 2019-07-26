ИАЦ «Альпари»: ралли «Уралкалия» на падающем рынке

По оценкам ИАЦ «Альпари», на неделе с 19 по 24 июля погода в Москве и на российском фондовом рынке не сильно улучшилась. Индекс РТС за неделю понизился на 0,7%, до 1339,62 пункта, индекс МосБиржи упал почти на такую же величину - на 0,75%, до 2682,91 пункта. Однако цена на нефть Brent за неделю смогла вырасти на 1,2%, до $62,94 за баррель.

Настоящим героем недели стала компания «Уралкалий», чьи акции за неделю подорожали на 15%, до 101,72 руб. за акцию, и это на фоне падения рынка. Это малоликвидные бумаги, относящиеся ко «второму эшелону», поэтому такие резкие колебания в малоликвидных акциях неудивительны из-за ограниченного числа игроков в таких бумагах. Однако на рынке связывают этот резкий рост с завершением процедуры обязательного выкупа акций и слухами о предстоящем IPO компании на одной из фондовых бирж Азии, причем эти слухи были подтверждены в компании. Мы не имеем целевой цены и рекомендации по акциям «Уралкалия».

Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» снова стали аутсайдерами недели, подешевев ещё на 7,3%, до 31,12 руб. за акцию. Аналитики инвестиционных банков дают неутешительные прогнозы по дивидендам «Сургутнефтегаза» за 2019 год, объясняя рекордный рост дивидендов, которые будут выплачиваться по итогам 2018 года, ослаблением рубля и получением эмитентом в 2018 году дополнительной прибыли от разницы валютных курсов в размере 529,4 млрд руб. по МСФО, что увеличило чистую прибыль эмитента по МСФО за 2018 год в 4,4 раза до 850,4 млрд руб. В 2019 году рубль укрепляется, в связи с чем многие эксперты, в том числе и мы, ожидаем, что по итогам 2019 года дивиденды по префам компании значительно снизятся, так как влияние одноразового фактора исчезнет. У нас нет целевой цены и рекомендации по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза».

Утром 25 июля финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2019 года представила торговая сеть «Магнит». За второй квартал 2019 года выручка компании выросла на 11,4%, до 342,9 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 40%, до 6,3 млрд руб. Акции эмитента отреагировали на выход отчетности довольно бурным ростом, более чем на 1,5%, показав динамику «лучше рынка». Наша целевая цена по акциям «Магнита» — 4 000 руб., рекомендация - «держать» эти бумаги.

С важными событиями будущей недели вы сможете ознакомиться в таблице ниже.

26 июля

Отчетность «НЛМК» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Отчетность Yandex по US GAAP за II квартал и I полугодие 2019 г.

Отчетность «Юнипро» по РСБУ за I полугодие 2019 г.

Операционные результаты «ТМК» за II квартал 2019 г.

30 июля

Отчетность «РусГидро» по РСБУ за I полугодие 2019 г.

31 июля

Отчетность «Энел Россия» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Отчетность «Сбербанка» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Заседание совета директоров «Аэрофлота»

1 августа

Отчетность группы Veon по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Отчетность «ММК» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

Закрытие реестра акционеров «МегаФона» для участия в ВОСА

2 августа

Отчетность «Ростелекома» по МСФО за II квартал и I полугодие 2019 г.

На следующей неделе, по нашим прогнозам, индекс РТС будет двигаться в коридоре 1310-1360 пунктов, а индекс МосБиржи — снова в рамках 2700-2780 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»