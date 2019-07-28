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Курсы валют ЦБ РФ на 28 июля: 63,1271 руб/доллар США и 70,3110 руб/евро

28 июля 2019
ЦБ РФ с 27 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,1271 руб.
  • 1 евро - 70,3110 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,7545 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0301 р. (0,05%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0170 р. (0,02%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1092 р. (0,12%).

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