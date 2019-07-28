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ПСБ: Неделю закончили на мажорной ноте

28 июля 2019

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В пятницу российский фондовый рынок продолжил восстановление, начатое днем ранее. Поддержку нашим акциям оказал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent подтягивалась на 0,2%. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,6%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,1% и 0,5% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи поднялся на 0,8%, до 2722 пунктов. В очередной раз локомотивом рынка стали акции Газпрома, рост которых превысил 6,5%. Компанию им составили ОГК-2 и Алроса, прибавившие 2,5% и 1,1%. Хуже рынка торговались Сургутнефтегаз и Ростелеком, потерявшие более 1,5%. В ходе сегодняшнего восстановления индекс МосБиржи протестировал ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 2730 пунктов. Однако сил закрепиться выше этой отметки у рынка не хватило. Вполне возможно, что в рамках следующей недели «быки» попытаются продолжить волну восстановления и преодолеть данное сопротивление. При этом основным фактором для инвесторов станет заседание ФРС и решение по ставке. В базовом сценарии мы ожидаем снижение ставки американским регулятором на 25 б.п. и мягкую риторику, указывающую на готовность идти на дальнейшее смягчение ДКП. Это поддержит покупки в широком спектре рисковых активов и будет способствовать их росту.

На валютной секции Московской биржи российский рубль снизился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,3%, поднявшись в район 63,4 рубля, евро подтянулся на 0,1%, торгуясь в районе 70,5 рубля. Отметим, что реакция рынка на решение российского регулятора снизить ставку на 25 б.п. была нейтральной, так как данный шаг ожидался и был заложен в цены. Отступление же российской валюты во второй половине дня возможно связано со снижение поддержки рубля со стороны экспортеров, на фоне окончания пика налоговых выплат, а также срабатыванием «стопов» по спекулятивным коротким позициям в американской валюте при пробое максимумов от 23 июля. При этом, с технической точки зрения в последние сессии «быкам» в долларе удалось закрепиться выше краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от июньских максимумов, что говорит в пользу возможности продолжения восстановления и тестирования сопротивления на уровне 64 рубля.


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