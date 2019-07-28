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ИАЦ «Альпари»: Неделя на рынке закрывается в плюсе

28 июля 2019

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский рынок акций в пятницу снова вырос и снова вслед за «Газпромом». Похоже, что 2019 год полностью ломает все излюбленные рыночные стереотипы: и насчет нелогичности бесконечного подъема индексов и акций, и по поводу того, что «Газпром» дорожает последним, а после этого жди провала и коррекции, и относительно объемов биржевой ликвидности. Посмотрим, как пройдет август — исторически непростой месяц для валют и индексов. Но, возможно, и тут нас ждет приятная неожиданность.

Акции «Газпрома» явно пробуют вернуться в растущий тренд. Сейчас бумага штурмует 234 руб., в случае закрепления над 235 руб. можно рассчитывать на проход к 240-242 руб.

Интересно, что бумаги «Полюс Золота» и «Полиметалла» сегодня фигурируют среди лидеров снижения, хотя само золото держится в неплохом плюсе.

На исходе июля индекс РТС будет двигаться в коридоре 1300-1370 пунктов, а индекс МосБиржи — в рамках 2700-2790 пунктов.

Нефть приоделась к вечеру в «красное», теряя 0,22%, хотя американская статистика публикуется вполне стабильной, и внешний фон оценивается нормальным.

Доллар СЩА заканчивает день и неделю возле 63,37 руб., вполне нейтральной отметки, и краткосрочно в паре доллар/рубль ничего не происходит. Евро/рубль тоже расходует силы очень экономно и консолидируется возле 70,56 руб. Окончание делового июля доллар встретит в рамках 62,85-63,75 руб., до августа по евро останется в диапазоне 69,85 - 71,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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