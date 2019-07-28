ИАЦ «Альпари»: Календарь событий будущей недели: ждём сюрпризов от ФРС и Банка Японии

По оценкам ИАЦ «Альпари», на следующей неделе произойдет ряд важных событий, которые могут задать направление движения как российскому рублю, так и мировым резервным валютам вплоть до конца года. Поэтому такие события важно не пропустить, особенно то, которое произойдет в среду поздно вечером в США. Уже можно догадаться, что речь пойдет о решении комитета по открытым рынкам ФРС по процентной ставке. Кроме ФРС, ещё два центральных банка развитых стран, таких как Великобритания и Япония, обнародуют на будущей неделе свои решения по процентным ставкам, и, возможно, не обойдется без сюрпризов. Да и без этих решений важных новостей будет достаточно. Давайте рассмотрим эти события чуть подробнее.

Понедельник

В понедельник, 29 июля, важных событий не ожидается. Однако трейдеры, интересующиеся курсом японской иены, могут обратить внимание на выходящие рано утром данные по розничным продажам в Японии в годовом и месячном исчислении за июнь. Напомним, что в мае в годовом исчислении этот показатель вырос на 1,3%, а в мае по сравнению с апрелем – на 0,3%. Скорее всего, на курс иены эти данные окажут умеренное влияние.

Вторник

А во вторник, 30 июля, Япония опять напомнит о себе. Утром Банк Японии обнародует своё решение по процентной ставке. Скорее всего, процентная ставка опять окажется без изменений на отрицательном уровне в -0,1%, однако, вероятно, что руководство финансового регулятора на пресс-конференции может дать ориентиры по будущей монетарной политике, которая может измениться даже в сторону ещё большего смягчения. Неудивительно, ведь сейчас весь мир ожидает, что ФРС поступит так же, и некоторые центральные банки пытаются предугадать решение американского регулятора и заранее приспособиться к нему. В этот же день утром выйдут данные по безработице в Японии за июнь, которая, согласно консенсусу аналитиков, осталась на уровне в 2,4% трудоспособного населения, то есть на очень низком уровне. Наш прогноз по значениям курса японской иены к доллару США на будущую неделю находится в диапазоне 107,1-108,3 иены за доллар.

Среда

Среда, 31 июля, будет однозначно днём валютного рынка, хотя, вероятно, объявленные в этот день статистика и решения в разных странах мира, принесут радость далеко не всем валютам, как это обычно и бывает. В первой половине дня нужно обратить особое внимание на статистику из еврозоны. В 12:00 (мск) сразу выйдет целая серия важных данных. Это будут, прежде всего, первая оценка инфляции потребительских цен в еврозоне за июль, первая оценка темпов роста ВВП еврозоны за второй квартал 2019 года, а также данные по безработице в еврозоне за июнь. Рынок ожидает, что в июле годовая инфляция в еврозоне замедлилась с 1,3% до 1,2%. Предварительные данные по росту ВВП во втором квартале 2019 года будут очень важны для рынка. Напомним, что в первом квартале темпы экономического роста в еврозоне были слабыми, всего 1,2% в годовом исчислении, и, вероятно, что по итогам второго квартала они будут такими же. А вот безработица в еврозоне в мае находилась на уровне в 7,5%, и мы ожидаем, что в июне она останется без изменений. Полагаем, что на фоне вышедших данных курс евро к доллару может колебаться в рамках 1,112-1,115 доллара за евро.

В 21:00 (мск) мы и весь мир сможем ознакомиться с решением комитета по открытым рынкам ФРС по процентной ставке. По прогнозам аналитиков, Федрезерв примет решение снизить процентную ставку неагрессивно, на 0,25 процентного пункта, то есть ее максимальное значение после снижения может составить 2,25%. Однако некоторые эксперты из консенсуса считают, что ФРС понизит ставку даже на 0,5 п.п. В любом случае даже если комитет по открытым рынкам на заседании в последний день июля сохранит ставку без изменений, общий тренд в монетарной политике ФРС останется неизменным – политика будет более мягкой. А значит, каким бы ни оказалось решение ФРС в среду, доллар может снижаться.

Для курса рубля это решение также будет очень важным, особенно в отсутствие значимых внутренних новостей в России на следующей неделе. Прогнозируемая нами динамика курса доллара к рублю на следующей неделе может составить 62,8-63,2 руб., а курса евро к рублю — 70-71 руб.

Четверг

В четверг, 1 августа, в 14:00 (мск), своё решение по процентной ставке обнародует Банк Англии. Аналитики прогнозируют, что Банк Англии останется верен традициям и не будет менять процентную ставку, сохраняя её на прежнем уровне в 0,75%. Мы также полагаем, что процентная ставка в Великобритании в преддверии Брекзита меняться пока не будет ни в какую из сторон. Скорее всего, на следующей неделе мы увидим курс британского фунта стерлингов к американскому доллару в интервале 1,241-1,25 доллара за один фунт стерлингов.

Пятница

В пятницу, 2 августа, в 15:30 (мск), в США выйдут данные по рынку труда за июль. По прогнозу рынка, количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, в июле составило 160 тыс., что на 29% меньше, чем в июне. Безработица в США, по прогнозам консенсуса аналитиков, в июле снизилась с 3,7% до 3,6% трудоспособного населения. Чем сильнее окажутся данные по рынку труда, тем сильнее будет позитивное влияние на доллар. Однако если ФРС США на заседании 31 июля снизит процентную ставку, это обеспечит доллару среднесрочное движение вниз.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»