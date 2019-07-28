ИК «Фридом Финанс»: Интерес инвесторов к акциям ММЦБ будет расти

26 июля на Московской бирже начались торги акциями Банка персонального хранения стволовых клеток. Организатором IPO ПАО «ММЦБ» выступило ООО ИК «Фридом Финанс». Технический андеррайтер размещения — ООО «АЛОР+».

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

В первый день торгов акции ММЦБ подорожали на 2,5% от цены размещения. К середине сегодняшней сессии объем торгов составил 5,8 тыс. бумаг на сумму 4 млн руб., что равно 2,5% объема размещения. По мере того как об IPO и о самой компании будут узнавать новые инвесторы, интерес к ее акциям будет увеличиваться, ведь у ММЦБ быстрорастущий и высокорентабельный бизнес. Вообще, спрос инвесторов на акции высокотехнологичных российских компаний недостаточен, поскольку в России нет отдельной площадки наподобие NASDAQ, где торгуются подобные компании, да и самих компаний немного, причем они, как правило, непубличны. Здесь же мы имеем дело с публичной историей. Объем продаж ММЦБ почти удвоился всего за два года, а рентабельность EBITDA достигает 60%. На мой взгляд, интерес к акциям проснется. Потенциал роста у рынка огромен: сейчас охват услуг составляет всего 0,3% — на порядок ниже, чем в странах с высоким уровнем медицинского обслуживания. Доля компании на российском рынке — 44%, близких по размеру конкурентов у нее нет. Строительство новой производственной площадки увеличивает надежность сервиса, а это способствует привлечению новых клиентов.