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ИК «Фридом Финанс»: Интерес инвесторов к акциям ММЦБ будет расти

28 июля 2019

26 июля на Московской бирже начались торги акциями Банка персонального хранения стволовых клеток. Организатором IPO ПАО «ММЦБ» выступило ООО ИК «Фридом Финанс». Технический андеррайтер размещения — ООО «АЛОР+».

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

В первый день торгов акции ММЦБ подорожали на 2,5% от цены размещения. К середине сегодняшней сессии объем торгов составил 5,8 тыс. бумаг на сумму 4 млн руб., что равно 2,5% объема размещения. По мере того как об IPO и о самой компании будут узнавать новые инвесторы, интерес к ее акциям будет увеличиваться, ведь у ММЦБ быстрорастущий и высокорентабельный бизнес. Вообще, спрос инвесторов на акции высокотехнологичных российских компаний недостаточен, поскольку в России нет отдельной площадки наподобие NASDAQ, где торгуются подобные компании, да и самих компаний немного, причем они, как правило, непубличны. Здесь же мы имеем дело с публичной историей. Объем продаж ММЦБ почти удвоился всего за два года, а рентабельность EBITDA достигает 60%. На мой взгляд, интерес к акциям проснется. Потенциал роста у рынка огромен: сейчас охват услуг составляет всего 0,3% — на порядок ниже, чем в странах с высоким уровнем медицинского обслуживания. Доля компании на российском рынке — 44%, близких по размеру конкурентов у нее нет. Строительство новой производственной площадки увеличивает надежность сервиса, а это способствует привлечению новых клиентов.

 


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