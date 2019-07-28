ИАЦ «Альпари»: Рубль порадовался снижению ставки ЦБ

Как и прогнозировали аналитики ИАЦ «Альпари», российский рубль укрепился в парах с иностранными валютами после решения Центробанка РФ понизить ключевую ставку на заседании в июле. Показатель стоимости кредитования снижен до 7,25% годовых с прежнего уровня в 7,50% годовых, то есть ровно так, как и прогнозировалось рынком и анонсировалось регулятором.

Для рубля некоторое смягчение денежно-кредитной политики означает определенную поддержку: экономика может получить небольшой стимул к росту, а с этим у нее проблемы. Если реальному сектору станет хотя бы немного легче жить и работать, для национальной валюты в этом будет только плюс.

ЦБ оставил за собой возможность для понижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Думается, это случится в сентябре, когда ставка опустится до 7% годовых, а потом сформируется пауза длиной 4-6 месяцев.

Доллар США днем чуть отступает в паре с «россиянином» и торгуется по 63,15 руб. В этом инструменте так и не проявилось сколько-нибудь выраженного снижения просто потому, что сегодняшние решения были ожидаемыми. Краткосрочно, доллар может оставаться в пределах 63,05-63,45 руб. Евро/рубль смотрится несколько слабее, но это давно не новость, и балансирует в пределах 70,05-70,65 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»