ИАЦ «Альпари»: Прогноз по рублю на 29 июля 2019 года

Рубль стабилен перед заседанием FOMC

В пятницу, 25 июля, торги по рублю с долларом и евро завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,21%, до 63,36 руб., евро/рубль – на 0,09%, до 70,50 руб. Рубль подорожал к британскому фунту на 0,36%, до 78,47 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне повышения цен на нефть. В первой половине дня цена на Brent повышалась до $63,90 на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, во второй – снижалась до $63,11 на фоне укрепления доллара после публикации данных по ВВП США за второй квартал.

Индекс ВВП в США за второй квартал вышел лучше прогноза и составил 2,1% год к году. Подъем замедлился по сравнению с 3,1% в первом квартале текущего года, но участники рынка положительно восприняли данные перед заседанием FOMC (31 июля). Ожидается, что Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2,00-2,25%. Снижение ключевой ставки уже заложено рынком, поэтому реакция была на то, что ЦБ не станет понижать ставку на 0,5 п.п.

На дневной сессии участники рынка проигнорировали решение российского регулятора снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25%. Больше пяти лет наблюдаю за реакцией рынка на решения нашего ЦБ, никакой реакции. Сильное влияние на мировые биржи оказывают только решения ЦБ развитых стран, за другими никто не следит.

В понедельник, 29 июля, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Если минус останется в пределах 0,15%, то участники рынка на Мосбирже проигнорируют снижение котировок. Пара доллар/рубль находится с конца июня в боковом тренде диапазоном 1,5 руб. или 2,4%. Нижняя граница проходит через уровень 62,50 руб., верхняя – через 64,00 руб. Сейчас цена находится в середине этого диапазона.

Фокус внимания участников рынка направлен на заседание FOMC, пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также на ситуацию на Ближнем Востоке. Последнее восходящее движение с 62,56 руб. (15.07) до 63,50 руб. схоже с ростом от 62,49 руб. (25 июня) до 63,99 руб. (8 июля). Учитывая, что крупные игроки во фьючерсе на доллар/рубль остаются в рубле, то можно предположить, что курс доллара вернется к уровню 62,80 руб. До среды динамика доллара сохранится в районе 63,35 руб. Для пары евро/рубль цель находится на уровне 70,80 руб. Полагаю, что к нему цена пойдет через 70,35 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»