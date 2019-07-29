ИАЦ «Альпари»: Рубль упал после решения ЦБ РФ о снижении процентной ставки

В пятницу, 26 июля, рубль ожидаемо подешевел, хотя снижение российской нацвалюты оказалось достаточно слабым, особенно по отношению к евро. На закрытии торгов пятницы курс американского доллара расчётами «завтра» вырос, но всего на 13 коп. (+0,2%), до 63,37 руб., а у курса евро хватило сил для роста только на 6 коп. (+0,08%), до 70,50 руб.

В России главным событием пятницы стало принятое Банком России решение по ключевой процентной ставке. Финансовый регулятор понизил ее ещё на 0,25 пп до 7,25%, что полностью совпало с ожиданиями рынка и нашим прогнозом. Основным фактором в пользу снижения ключевой ставки стало замедление темпов инфляции потребительских цен за июнь, однако в качестве рисков Банк России отметил совокупность внешних факторов. Кроме того, регулятор в пятницу рассказал о сроках окончания процесса смягчения денежно-кредитной политики, то есть ставка может понижаться вплоть до конца первого полугодия 2020 года. Видимо, на этом прогнозе рубль всё-таки подешевел, как и должно было быть после решения регулятора о снижении процентной ставки, хотя ранее реакция рубля на решения ЦБ РФ была трудно предсказуемой.

Цена на нефть марки Brent в пятницу выросла на 0,43%, до $63,17 за баррель. Геополитическая напряженность вокруг Ирана вместе со снижением коммерческих запасов нефти в США толкают цену вверх. Кроме того, согласно вышедшему в пятницу отчету Baker Hughes, количество активных буровых установок в США за неделю сократилось ещё на три единицы, до 776 штук. Однако сегодня с утра цена Brent корректируется вниз и на данный момент теряет 0,28%.

Сегодня на открытии рубль может опять немного подешеветь. Мы снова повышаем прогноз по курсу доллара к рублю до 63-64 руб., а по курсу евро к рублю наш прогноз не меняется: ожидаем, как и раньше, 70-71 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»