ИК «Фридом Финанс»: В ожидании дальнейшего смягчения

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя завершилась ростом. Динамика в пятницу была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Yandex N.V. (+2,37%) на фоне отчетности и прогнозов, а также Газпрома (+6,95%). Компания подвела итоги SPO, которое стало драйвером роста котировок. Лидерами снижения стали акции Интер РАО (-2,49%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.

Yandex N.V. отчитался за 1-е полугодие. Консолидированная выручка достигла 78,6 млрд. руб., что превысило наш прогноз. Рентабельность показателя EBITDA составила 30%. Прибыль за 12 месяцев выросла на 25%, до 11,2 млрд руб. Главным драйвером роста выручки стал сегмент Такси (+129%), продажи рекламы увеличились на 20%. Успех в 1 полугодии стал основой для повышения прогноза по росту выручки за год на 36%. Отчетность спровоцировала бурный всплеск интереса со стороны нерезидентов, сразу после открытия рынка в США котировки подскочили еще на 5%. Однако, после выхода новости о намерении ограничить долю рынка в интернет-компаниях иностранцами в 20%.

ЦБ ожидаемо снизил ключевую ставку. Неожиданным оказалась озабоченность регулятора уровнем инфляционных ожиданий, которые, по мнению ЦБ, находятся «на повышенном уровне». Также стоит отметить опасения регулятора на то, что траты средств ФНБ окажут инфляционное давление. Сейчас темпы роста денежной массы снизились, и составляют 8% в год, но это значительно больше, чем темп роста ВВП (0,5%). Я полагаю, что ЦБ не будет снижать ставку в сентябре, но опустит ее на 0,25 п.п. в 4-м квартале при условии, что ситуация на финансовых рынках относительно благоприятная, а инфляция не ускорилась.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи закрепляется выше 2700 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50.